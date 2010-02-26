Симоненко пропонує «найбільш адекватний» формат коаліції

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що в парламенті має бути створена коаліція у складі фракцій Партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина і позафракційних депутатів.

Про це П.СИМОНЕНКО заявив у інтерв`ю газеті «2000» (№8 (499) від 26 лютого-4 березня 2010 р.).

Відповідаючи на уточнююче питання, як бути з нормами Конституції, згідно з якими коаліція формується депутатськими фракціями, і в них не йдеться про позафракційних депутатів, П.СИМОНЕНКО зазначив, що «з цього приводу Основний Закон не дає чітких відповідей». За його словами, «в ньому взагалі нічого не сказано про депутатів, які опинилися поза фракцією не за своєю волею». Лідер КПУ вважає, що «це недоробка в Конституції, яку потрібно буде усунути». Водночас П.СИМОНЕНКО зазначив, що «логіка говорить на користь того, що позафракційні депутати повинні мати можливість повною мірою реалізовувати свої депутатські повноваження, зокрема й у таких питаннях, як формування коаліції та призначення Кабінету міністрів». «Інакше виходить, що у нас будуть народні депутати різних сортів, які мають різні права. Це ж абсурд», - наголосив він.

П.СИМОНЕНКО вважає, що формат більшості, запропонований комуністами, «дозволить новому уряду стабільно працювати, а новообраному Президенту - реалізувати його передвиборчі гасла». Він зазначив, що «народ, голосуючи за Віктора Федоровича, видав йому мандат не на президентство взагалі, а на виконання цілком конкретної програми, легітимізував цю програму і ЯНУКОВИЧА як її виконавця», «включаючи й ту частину, що зафіксована перед другим туром в угоді між ЯНУКОВИЧЕМ і Блоком лівих і лівоцентристських сил». «Тому запропонований нами формат є найбільш адекватним у цих умовах», - сказав лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО також вважає, що після формування і затвердження програми коаліції, що «відповідає передвиборчим обіцянкам ЯНУКОВИЧА, його зобов`язанням, які він узяв на себе перед Блоком лівих і лівоцентристських сил», Президент подає запропоновану коаліцією кандидатуру прем`єр-міністра на затвердження до парламенту; одночасно глава держави подає подання на призначення міністрів оборони і закордонних справ, і після їхньої підтримки затверджується персональний склад Кабінету міністрів згідно з поданням призначеного нами прем`єр-міністра.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що «хто не згоден — хай звертається до Конституційного Суду, це його право». «Якщо В.ЯНУКОВИЧ відмовиться від цієї програми, то необхідно проводити позачергові вибори парламенту. А це мільярди гривень при порожній скарбниці й дефолті Пенсійного фонду», - додав він.

Крім того, П.СИМОНЕНКО заявив, що «Компартія не піде в коаліцію, де присутні НУ-НС або БЮТ». «Наша позиція чітка і послідовна: з політичними силами, що стоять на націоналістичних, а часто, будемо відверті, на профашистських позиціях, нам не по дорозі», - сказав він.