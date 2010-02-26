У ЄЦ чекають, що українська влада за кордоном заговорить одним голосом

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що на готовність Європейського Союзу до діалогу Україна має відповісти одним голосом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Нова українська влада повинна максимально використати готовність Європейського Союзу до активізації двосторонньої співпраці. Або ми виводимо зовнішню політику за межі політичної колотнечі та піару недолугих політиканів, або ж надовго втрачаємо надію на порозуміння з Європою», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи прийняття Європарламентом резолюції, якою європейські депутати визнали Україну європейською країною, що поділяє з країнами-членами ЄС спільну історію та спільні цінності.

За словами депутата, перетворення євроінтеграції на інструмент внутрішньополітичної боротьби, а закордонних вояжів українських політиків на елемент самопіару надто дорого коштувало країні. «Як наслідок – жодного спільно реалізованого проекту, жодного реального кроку назустріч одне одному», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

Тим часом, на думку депутата, найкращі умови для прискорення євроінтеграційних процесів за участю України складаються саме зараз. «З одного боку, ЄС починає виходити з довголітньої інституційної кризи, яка закінчилася з прийняттям Лісабонського договору. Відтак, безпекові та зовнішні чинники знову набувають колишньої актуальності для Євросоюзу. З іншого – виборами, демократичність яких визнав увесь світ, Україна продемонструвала незворотність обраного у 2004 році курсу. Відтепер маємо унікальний збіг інтересів: ЄС – у просуванні власних цінностей, а України – в готовності їх приймати і розбудовувати», – зазначила Л.ОРОБЕЦЬ.

За оцінкою народного депутата, найбільші загрози втіленню цих амбітних планів знаходяться не ззовні, а в українському політикумі. «Якщо українські політики і надалі поливатимуть один одного брудом під час закордонних візитів, а не просуватимуть український інтерес, нас шануватимуть так само, як і сьогодні. Наша влада за кордоном має говорити одним голосом та однією мовою, а взяті на себе зобов’язання не відкладати у «довгий ящик» або ж звалювати їх провал на опонентів. Лише за таких умов європейське майбутнє України, яке підтримує більшість її громадян, набуде реальності і незворотності», – наголосила заступник голови “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій привітали Україну з чесними виборами. Депутати також визнали Україну європейською країною, що поділяє з країнами-членами ЄС спільну історію та спільні цінності, закликали Раду ЄС до надання мандату Єврокомісії на перегляд Угоди про спрощення візового режиму з Україною, у тому числі через створення “Дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму. Депутати закликали до посилення економічної співпраці, співпраці у сфері енергетики та економічних і політичних реформ в Україні. Крім того, депутати засудили рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА надати звання Героя України Степану Бандері і закликали нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА переглянути це рішення.