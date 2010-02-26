У Полтаві троє міліціонерів побили помічника прокурора. Про це сьогодні повідомив журналістам начальник Відділу зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС у Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, троє співробітників міського управління органів внутрішніх справ 23 лютого затіяли бійку з помічником прокурора Полтави. У відповідь "працівник прокуратури застосував травматичну зброю, чим завдав тілесні ушкодження одному з "бешкетників", розповідають джерела. Наступного ж дня інспекція з особового складу провела перевірку, і 24 лютого ці міліціонери рішенням колегії були звільнені з органів внутрішніх справ", - повідомив Ю.СУЛАЄВ. Ще ряд посадовців міськуправління внутрішніх справ притягнуто до дисциплінарної відповідальності, звільнено з посад.

Зараз колишні міліціонери перебувають в ізоляторі тимчасового утримання.

Справу передано до прокуратури Полтавської області. Ведеться слідство.