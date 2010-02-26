Тимошенко виділила Черновецькому 500 мільйонів

Кабінет міністрів України виділив Київській міській державній адміністрації зі Стабілізаційного фонду 500 млн. грн. на виконання Києвом функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".

Текст відповідної постанови (№ 185 від 24 лютого 2010 року) за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін постановив, що ці кошти будуть виділені за рахунок залишку нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 року, а в разі їх недостатності - за рахунок коштів, одержаних від приватизації державного майна, а також надходжень від розміщення державних цінних паперів.

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів внести відповідні зміни до тимчасового розпису державного бюджету, а Державному казначейству перерахувати кошти Стабілізаційного фонду.

Уряд доручив Київській міській державній адміністрації погодити розподіл коштів Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету.