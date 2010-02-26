Горинь: Ющенко чекає винагороди

Член політради Народного Руху України Богдан ГОРИНЬ піддав гострій критиці діяльність попереднього Президента України В.ЮЩЕНКА та намагання штовхнути частину «Нашої України» до Партії регіонів.

Про це ветеран дисидентського і націонал-демократичного руху сказав на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, всі дії колишнього глави держави під час виборчої кампанії були по суті спрямовані на підтримку В.ЯНУКОВИЧА. Б.ГОРИНЬ зазначив, що сьогодні В.ЮЩЕНКО по суті очікує винагороду для себе, або для близьких до нього людей.

«Це руйнівна деструктивна діяльність, яка є дуже небезпечною для України», - наголосив він.

При цьому Б.ГОРИНЬ наголосив, що «штовхання частини «Нашої України» до Партії регіонів викликає здивування, бо це різні ідеологічні платформи, різні політичні засади».

Як повідомляв УНІАН, учора Б.ГОРИНЬ піддав різкій критиці частину НУ-НС за спроби безпринципно і цинічно "працевлаштувати двох політиків".