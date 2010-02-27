Тарасюк про коаліцію, Литвина, Мороза та юридичну маніпуляцію

Народний депутат України, голова Народного Руху України Борис ТАРСЮК вважає, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вдасться «до політичного зрадництва», якщо у вівторок, 2 березня, оголосить про відсутність у парламенті Коаліції демократичних сил.

Про це Б.ТАРАСЮК заявив на прес-конференції в УНІАН.

На його думку, у разі оголошення про неіснування коаліції В.ЛИТВИН вчинить так, як свого часу вчинив лідер СПУ Олександр МОРОЗ. Б.ТАРАСЮК вважає, що цими діями В.ЛИТВИН «може поховати своє політичне майбутнє».

За його словами, заява В.ЛИТВИНА щодо необхідності підтвердження підписами нині існуючої коаліції «суперечить базовому принципу права – закон не має зворотної сили». Народний депутат наголосив, що на момент створення коаліції не було правила про необхідність таких збору підписів депутатів, які входять до неї.

«Якщо В.ЛИТВИН вдасться до оголошення рішення у вівторок про неіснування діючої коаліції, то він зробить дію, яка є порушенням закону і яка політичним зрадництвом», - наголосив він.

Водночас Б.ТАРАСЮК зазначив, що такі дії В.ЛИТВИНА неможливо буде оскаржити в суді. За його словами, фактично В.ЛИТВИН «здійснить серйозну юридичну маніпуляцію».

Разом із тим Б.ТАРАСЮК вважає, що на сьогодні голова ВР «починає метатися і шукати іншого політичного захисту». На переконання депутата, причиною цього «є зміна його політичних поглядів, а головне – збереження свого крісла».

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради В.ЛИТВИН 24 лютого заявив, що у вівторок, 2 березня, звернеться до Ради коаліції з вимогою надати документи, які підтверджують її існування.