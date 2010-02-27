Губернатор Прикарпаття поставив умову своєї співпраці з Януковичем

Нинішній голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК готовий працювати з новим Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, якщо матиме можливість впроваджувати свої починання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, про це губернатор повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання про його нинішній статус після інавгурації нового Президента України.

«У день інавгурації Президента його попередник Віктор ЮЩЕНКО припинив повноваження, - зауважив голова облдержадміністрації. - Згідно з законом, припиняють повноваження і голови обласних державних адміністрацій. Але, водночас, вони здійснюють виконання обов’язків до призначення нових голів адміністрацій. Тому я дотримуюсь усіх процедур, всі документи і заява написані, але все-таки до моменту призначення нового голови, або ж до перепризначення мене, я буду виконувати обов’язки голови ОДА. Зважаючи на те, що і бюджетна, і фінансова ситуація досить складна, найлегше піти і сказати, що мене нічого не хвилює».

За словами М.ПАЛІЙЧУКА, сьогодні в області є чимало першочергових питань, які потребують вирішення. Зокрема, залишаються проблеми з проплатою платіжних документів через Державне казначейство, пошуком додаткових ресурсів для здійснення доплат медикам та вчителям. На ці доплати області в місяць необхідно близько 18 млн. грн.

На запитання журналістів про те, чи велася розмова про можливі призначення на посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрації з ним особисто, М.ПАЛІЙЧУК відповів: «Зі мною жодних розмов ніхто не вів. Зараз новий Президент приступив до виконання обов’язків, і якщо будуть зі мною говорити, я вам обов’язково про це повідомлю”.

“Я готовий працювати в Івано-Франківській області, якщо буду мати можливість впроваджувати розпочаті починання і впливати на формування команди», - сказав губернатор Прикарпаття.