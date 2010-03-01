Тимошенко вимагає, щоб завтра ВР першим питанням розглядала її відставку

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає, щоб Верховна Рада України на пленарному засіданні 2 березня першим розглянула питання про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Я наполягаю на тому, щоб завтра, у вівторок, першим питанням у Верховній Раді була розглянута постанова Партії регіонів про відставку уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що розцінює останні заяви і дії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА як антиукраїнські і антидемократичні. Тому, на її думку, саме зараз необхідно внесення ясності, які політичні сили в парламенті його підтримують.

«Якщо ця постанова (про відставку) набирає більшість голосів, буде зрозуміло, хто за цю постанову голосує, і тоді буде зрозуміло, хто підтримує антиукраїнську більшість в парламенті. Я думаю, що це є правильний розвиток подій, тому що країні потрібна ясність», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.