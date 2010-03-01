Тимошенко каже, що ніякий Литвин коаліцію розпустити не може

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не має права вимагати юридичного підтвердження наявності демократичної коаліції у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Політична сила, яку я представляю, залишається у демократичній коаліції. І ніхто, ніякий чиновник не може розпустити демократичну коаліцію самотужки, посилаючись на новоприйнятий регламент. Виключно вихід будь-якої політичної фракції з демократичної коаліції буде свідчити про її по суті розпуск», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що у парламенті де-юре діє демократична коаліція, і жодного підтвердження її існування не потрібно. «До сьогодення у Верховній Раді є демократична коаліція і де-юре вона зафіксована. Я переконана, що іншого шляху, як вихід будь-якої фракції з демократичної коаліції, іншого шляху руйнації коаліції не існує», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.