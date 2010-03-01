Тимошенко попросить Януковича розглянути Межигір’я на предмет корупції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням в першочерговому порядку розглянути на засіданні новоствореного Національного антикорупційного комітету питання про передачу в користування Чорноморського шельфу, про роботу на українському ринку компанії «РосУкрЕнерго» і передачу чинному Президенту резиденції «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я сьогодні хочу направити звернення до ЯНУКОВИЧА, щоб першими питаннями на Національному антикорупційному комітеті були розглянуті, як позбавлялася країна шельфу Чорного моря. Ми сьогодні передамо всі документи туди, передамо всі докази того, що це була велика корупція, що базувалася на постанові колишнього прем`єр-міністра ЯНУКОВИЧА. Друге: ми також хотіли б звернутися до НАКу і пана ЯНУКОВИЧА як його голови про те, щоб одним з перших питань було розглянуте питання «РосУкрЕнерго», яка багатьох років обезкровлювала нашу нафтогазову систему. І, до речі, один з натхненників і керівників «РосУкрЕнерго» пан ЛЬОВОЧКІН призначений керівником Адміністрації Президента ЯНУКОВИЧА. Я думаю, що розглянути цю корупційну діяльність було б дуже логічно. І останнє питання з першочергових, які, мені здається, слід розглядати самому ЯНУКОВИЧУ як керівнику НАК – повернення з його нечесної корумпованої власності «Межигір’я» державі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що розгляд і рішення цих питань були б одними з найбільш важливих перших кроків діяльності Національного антикорупційного комітету. «Я повірю, що ЯНУКОВИЧ боротиметься з корупцією, якщо він розпочне з себе – якщо він розпочне з повернення «Межигір’я». І якщо він «Межигір’я» поверне державі, то тоді є надія, що хтось із корупцією в країні боротиметься», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також уточнила, що після того, як звернення сьогодні буде направлене В.ЯНУКОВИЧУ, воно також буде надано для публікації в ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Президент В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Про створення Національного антикорупційного комітету”.