Вінський нагадує Симоненку про програне парі і ящик коньяку

Найбільше шансів стати прем’єр-міністром України, якщо буде створено коаліцію за участю Партії регіонів і НУ- НС, має Арсеній Яценюк.

Про це лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський заявив в інтерв’ю інтернет-виданню «Фраза».

Відповідаючи на запитання журналіста, хто з трійки Тігіпко- Яценюк-Азаров був би більш ефективним прем’єром, Йосип Вінський сказав:

«Сьогодні ми можемо говорити не про ефективність прем’єра, а про те, хто має шанс ним стати. Я думаю, що, враховуючи ситуацію в «Нашій Україні» і сьогоднішню позицію Яценюка, очевидно: якщо буде коаліція Партії регіонів і НУ-НС, більше шансів (очолити уряд) у Яценюка».

На думку лідера народників, Арсеній Яценюк «може консолідувати навколо себе не менше 50 депутатів «НУ-НС».

Крім того, на запитання про майбутнє лівих сил в Україні Йосип Вінський висловив переконаність, що «в суспільстві є серйозні ліві настрої у щонайменше 40% населення, але немає серйозного лідера та політичної сили, яка могла б ці ліві настрої репрезентувати і в парламенті, і в суспільстві».

«Тому на часі - серйозне і глибоке реформування лівих сил, зміна лідерів, об’єднання в одну політичну структуру, формування нових механізмів і нових підходів до роботи. Якщо ж цього не відбудеться, то лівий рух буде чахнути і далі», - вважає голова партії «Народна влада».

«Нинішні ліві лідери виявилися неефективними, не отримали підтримки людей. Тому, зрозуміло, логіка тут дуже проста: якщо ці люди є дійсно лівими за переконаннями, то вони повинні зрозуміти, що їхнє керівництво лівим рухом привело до фіаско, і повинні самі відійти, піти у відставку. Тоді лівий рух зможе зі своїх лав сформувати нових лідерів, які повинні довести, що можуть бути більш ефективними, ніж лідери нинішні», - додав він.

Й.Вінський також нагадав про своє парі з Петром Симоненком, коли він прогнозував для лідера комуністів максимум 3,5-4% підтримки на президентських виборах, а Симоненко наполягав, що набере не менше восьми.

«Отже, я в нього (Симоненка) виграв ящик коньяку. Він, щоправда, поки мовчить і не хоче виставлятися. Але, на жаль, мій прогноз тут справдився», - сказав Й.Вінський.

Крім того, лідер партії «Народна влада» назвав «злочином» скасування Верховною Радою місцевих виборів, оскільки це є порушенням Конституції і права громадян обирати та бути обраним.

Як повідомила прес-служба партії «Народна влада», у вівторок, 2 березня, народники проведуть всеукраїнську акцію «Всю владу – НОВИМ Радам!» з вимогою виконання норми Конституції України і невідкладного призначення Верховною Радою України чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року. Зокрема, в Києві в рамках акції активісти й прихильники партії "Народна влада" пікетуватимуть Верховну Раду України.