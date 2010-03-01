Литвин не прийшов на Раду коаліції

На сьогодні лише 25 народних депутатів – членів фракції НУ-НС виступають за збереження нинішньої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам депутат від НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

За його словами, «на сьогодні є 25 підписів за збереження коаліції».

Він повідомив, що сьогодні на засіданні Ради коаліції відбулася «двогодинна розмова про все і ні про що». За його словами, основним лейтмотивом виступу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка була присутня на засіданні, було: «Треба за будь-яку ціну зберегти демократичну коаліцію».

Як сказав Т.СТЕЦЬКІВ, сьогодні не відома позиція ні голови парламенту Володимира ЛИТВИНА, який був запрошений, але не прийшов на Раду коаліції, ні фракції Блоку Литвина, оскільки керівник фракції Ігор ШАРОВ сказав, що фракція визначиться лише завтра з приводу, зокрема, голосування за резолюцію недовіри уряду.

Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що на сьогодні у фракції НУ-НС немає мінімум 37 народних депутатів для збереження коаліції. «То про що ми говорили? Коаліція жива чи мертва?», - риторично запитав він і наголосив, що з його точки зору, «коаліції немає і зберегти її не вдасться».

Депутат підкреслив, що необхідно «переходити в опозицію і не триматися за крісло прем’єр-міністра України».

За його словами, сьогодні ще має відбутися засідання фракції НУ-НС, на якому необхідно ухвалити рішення або щодо підтвердження існування демократичної коаліції, або щодо виходу з неї і реалізації того варіанту, який пропонують «народні депутати ЖВАНІЯ І МАРТИНЕНКО, що готові вести переговори під прем’єра від НУ-НС і при цьому умовно мислиться ЯЦЕНЮК».