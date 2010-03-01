«Таємний пакт Ющенка-Януковича» працює?

«Таємний пакт ЮЩЕНКА–ЯНУКОВИЧА, метою якого було приведення до влади лідера Партії регіонів, працює», - заявляє письменник, дипломат Юрій ЩЕРБАК.

У переданому УНІАН коментарі письменник зазначає, що «про це свідчать останні спроби деяких народних депутатів – членів фракції «Наша Україна - Народна самооборона» піти на оборудку з Партією регіонів. Вони хочуть укласти «коаліцію» з партією Віктора ЯНУКОВИЧА взамін на висунення на посаду прем’єр-міністра України Віктора ЮЩЕНКА або Арсенія ЯЦЕНЮКА».

«Якщо політика – «мистецтво досягнення можливого», то ця об орудка, у разі її реалізації, стане прикладом речей, неможливих у порядному товаристві: прикладом цинічної торгівлі політичними і моральними принципами і, врешті-решт, безсмертними душами взамін на жалюгідне існування маріонеток при таборі переможців», - стверджує Ю.ЩЕРБАК.

«Яка принизлива кінцівка міфу про «національного месію», «надію України», який зробив і робить усе, щоб привести до влади антиукраїнську силу! Який гіркий урок для українських націонал-демократів. Той, хто хоче зрозуміти причини українських поразок, не повинен заглиблюватись в історію. Досить тільки звернутися до сучасних газет та Інтернету», - відзначає Ю.ЩЕРБАК.