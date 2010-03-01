Тимошенко згодна поступитися місцем прем'єра представникові НУ-НС

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не виключає, що БЮТ підтримає кандидатуру від “Наша Україна – Народна самооборона” на посаду прем’єр-міністра, якщо в цій фракції знайдеться не менше 60 голосів для підтвердження існування коаліції та підтримки свого ж кандидата на посаду глави уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи готовий БЮТ підтримати кандидатуру від НУ-НС на посаду прем’єр-міністра в обмін на продовження існування діючої коаліції.

«Якщо фракція НУ-НС підтвердить свої голоси, що вони в коаліції і будуть голосувати за свого кандидата, то БЮТ підтримає», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, питання існування чи не існування коаліції, залежить виключно від фракції НУ-НС.

«Існування 226 голосів залежить виключно від фракції НУ-НС. Якщо вони підтвердять, що 60 чи більше підписів є під коаліцією, то, будь ласка, ми розглядаємо кандидатуру від них», - сказав він.