Мартиненко: НУ-НС вимагатиме від Януковича місце прем'єра

На зборах фракції “Наша Україна – Народна самооборона” досягнуто домовленості працювати за трьома напрямками.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, на зборах фракції сьогодні були присутні 35 народних депутатів. Він зазначив, що вирішили працювати в трьох напрямках. М.МАРТИНЕНКО повідомив, що народний депутат України з фракції НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО «займатиметься політичним проектом». За його словами, йдеться про організацію політичної сили на базі фракції НУ-НС.

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що народний депутат України Віктор МАТЧУК напрацьовуватиме ідеологічні засади, з якими фракція НУ-НС виходитиме на переговори з Партією регіонів.

М.МАРТИНЕНКО нагадав, що також однією з умов створення коаліції з ПР є питання щодо того, щоб прем’єр-міністром був представник від НУ-НС.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи подаватиме фракція НУ-НС підписи про підтвердження існування коаліції демократичних сил М.МАРТИНЕНКО сказав: «я підписами займатися не буду».

Він при цьому додав, що коли створювалась коаліція необхідно було 37 підписів, а тепер «від нас вимагають 55 підписів народних депутатів (стільки підписів від НУ-НС необхідно, щоб разом з БЮТ і фракцією Блоку Литвина було 226)».

М.МАРТИНЕНКО вважає, що розмови навколо збирання підписів спрямовані на те, щоб зробити фракцію НУ-НС винною в розвалі коаліції.

«Шукають крайнього, щоб звинуватити НУ-НС політично в розвалі коаліції. Це не наша гра», - підкреслив М.МАРТИНЕНКО.