Янукович: я ніколи не був інтриганом

Президент Віктор Янукович обіцяє робити все для дійсної та ефективної інтеграції України в Євросоюз.

"Я буду робити все для того, щоб євроінтеграція була не на словах, а на справах", - заявив він в інтерв’ю "Бі-Бі-Сі".

"І в цьому є різниця між моєю політикою і політикою попередників, які багато чого говорили, але практично нічого не робили. За останні 5 років життя людей погіршилося і впав рівень економіки. І люди це сприймали як процес євроінтеграції", - зазначив Янукович.

"Тобто, ми отримали негатив від цієї політики. Я хочу змінити ситуацію на краще", - наголосив він.

На запитання, чи не буде образ, що перший його візит був до Брюсселю, а не до Москви, Янукович відповів:

"Ви знаєте, я в своєму житті ніколи не був інтриганом, і не хочу зараз бути тому, що ця посада – це перш за все велика відповідальність у питаннях і внутрішньої, і зовнішньої політики".

"Я хочу, щоб Україна стала надійним партнером і для Євросоюзу, і для Росії, і для других країн, з якими ми будуємо взаємовигідні стосунки. Україна завжди буде переслідувати свій національний інтерес – і це для мене головне", - сказав президент.

"Не пізніше чим через рік ми отримаємо безвізовий режим і отримаємо зону вільної торгівлі з Євросоюзом", - запевнив він.

На запитання, чи отримає Україна асоційоване членство і угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а також безвізовий режим, Янукович зазначив:

"Ми домовились, що пройдемо цей шлях за рік, і прийняття спільного рішення, спільне виконання цього питання доведе нас до цієї мети, яку ми поставили перед собою. Не пізніше чим через рік ми отримаємо безвізовий режим і отримаємо зону вільної торгівлі з Євросоюзом".

Що ж до членства в ЄС, то, на переконання президента, "Україна повинна пройти великий шлях реформ, і тільки після цього ми побачимо той термін, коли це може статися".

"Ми сьогодні отримали сигнал (резолюція Європарламенту щодо права України претендувати на членство в ЄС), який дає велику надію. А зараз на це треба дуже добре попрацювати", - наголосив Янукович.

"Ми повинні приймати свідомі рішення, і занадто політизувати це питання не можна тому, що люди як в Євросоюзі, так і в Україні добре розуміють, що це не простий і тривалий шлях", - додав він.

А щодо того, що президент у Брюсселі не зустрівся з керівниками НАТО, Янукович пояснив, що програма візиту готувалася спільно з ЄС і була дуже насиченою. "Якщо не встиг цього зробити цього разу, я зроблю це наступного", - сказав президент

Українська правда