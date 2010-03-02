Янукович чекає відповіді від Обами

Президент України Віктор Янукович чекає відповіді від президента США Барака Обами щодо можливості їхньої зустрічі.

Про це Янукович повідомив в інтерв’ю українській службі "Бі-Бі-Сі", відповідаючи на запитання, чи збирається він нанести візит у Вашингтон найближчим часом.

"Я поставив питання послу США пану Теффту, що я готовий випрацювати термін візиту до Вашингтону", - сказав президент України.

"І, безумовно, у нас є багато питань, які накопичились також, для того, щоб їх обговорити з президентом США паном Обамою", - сказав Янукович.

"Я чекаю відповіді", - додав він

Українська правда