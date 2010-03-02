Партія Регіонів припирає Литвина до стіни

Фракція Партії регіонів вимагає від голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА оголосити, чи є в коаліції трьох фракцій – НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина – необхідні 226 голосів для її існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні від імені фракції ПР заявив народний депутат Анатолій КІНАХ.

«Ми офіційно вимагаємо оголосити наявність чи відсутність 226 народних депутатів в коаліції», - сказав він.

За словами А.КІНАХА, це необхідно, щоб в разі відсутності коаліції була сформована нова для здійснення системних реформ.