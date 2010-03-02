Янукович у Москві говоритиме про газ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час свого візиту до Москви 5 березня має намір обговорити з керівництвом Російської Федерації газове питання.

Про це Президент заявив в інтерв`ю українській службі Бі-Бі-Сіпід час учорашнього візиту до Брюсселя, відповідаючи на запитання, чи порушуватиме він під час візиту до РФ питання газових угод.

“Я обов’язково підніму це питання. Що стосується ціни на газ, вона повинна бути справедливою для України. А в цілому, безумовно, це питання можна і треба розглядати в великому комплексі питань, які стосуються постачання газу. Це й питання створення газотранспортного консорціуму, це й доступ України до газових родовищ російських і середньоазійських, це й участь України в будівництві нових газогонів, які, до речі, йдуть в обхід України. Тобто, ми бачимо, що Україна повинна бути повноцінним партнером в усіх газових питаннях із партнерами – Росією і Євросоюзом”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами глави держави, його головна мета - це надійне постачання газу через територію України в необхідних об’ємах. В.ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна може в найближчій перспективі прокачувати в Європу близько 200 мільярдів кубічних метрів газу.

“Сьогодні Україна не прокачує і 100 мільярдів. Ми отримаємо відповідь на це питання, якщо ми об’єднаємо зусилля постачальника газу – Росії, споживача – Євросоюзу і транзитера – України. І від цього всі три сторони виграють. А Україна повинна отримати стабільні поставки в тих об’ємах, про які я казав. Нас це цілком влаштує. Це і буде наш національний інтерес”, - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Москви.