У Литвина зараз вирішується доля коаліції
10:55, 02 березня 2010Політика
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ПР вимагає надати підписи
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій до себе в кабінет для консультацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив на пленарному засіданні парламенту.
За словами В.ЛИТВИНА, необхідно обговорити ситуацію, яка склалася в парламенті України щодо існування коаліції.
Як відомо, фракція Партії регіонів вимагає надати 226 підписів народних депутатів для підтвердження існування в парламенті Коаліції демократичних сил.
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