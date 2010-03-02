У Литвина зараз вирішується доля коаліції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій до себе в кабінет для консультацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив на пленарному засіданні парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, необхідно обговорити ситуацію, яка склалася в парламенті України щодо існування коаліції.

Як відомо, фракція Партії регіонів вимагає надати 226 підписів народних депутатів для підтвердження існування в парламенті Коаліції демократичних сил.