Чи підтримає НУ-НС відставку Тимошенко?

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК вважає, що у фракції НУ-НС небагато депутатів готові проголосувати за відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра України.

Про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про перспективи відставки уряду.

Водночас, за його словами, зробити точний прогноз дуже важко, оскільки все залежить від зовнішніх факторів і від переговорів, які ведуть з цього питання депутати з фракції Партії регіонів.

«Вчора, наприклад, оголосили, що одному депутату з НУ-НС поклали на стіл п’ять мільйонів. Все залежатиме від того, чи пройдуть випробування деякі депутати грошима, а деякі – посадами», - сказав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, на одному із засідань фракції було заявлено, що депутати не голосуватимуть за постанову про відставку уряду. «Наскільки хто і як буде дотримуватися цього рішення, подивимось», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також зауважив, що лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, говорячи про можливість створення коаліції з Партією регіонів, висловлює виключно власну думку, оскільки більшість депутатів від НУ-НС не підтримують його позицію. «Сьогодні Микола МАРТИНЕНКО не є людиною, яка висловлює думку більшості фракції», - сказав Б.ТАРАСЮК.

«У фракції немає більшості, яка б прийняла рішення про входження до коаліції з Партією регіонів. Є різні інтереси, але немає більшості, яка б ухвалила конкретне рішення», - наголосив він.