У БЮТ заявляють, що коаліцію допомогли вбити Мартиненко і Литвин

На засідання керівників фракцій оголосити про припинення існування Коаліції демократичних сил вимагали не тільки представники фракції Партії регіонів, а й члени фракцій Блоку Литвина та “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Сьогодні за наполяганням чотирьох фракцій, і нам дуже дивно, що до цього приєдналися виконуючий обов’язки голови фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО та лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ, було оголошено про розвал коаліції», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Водночас він наголосив, що депутати від НУ-НС не уповноважували М.МАРТИНЕНКА робити відповідну заяву.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що ці вимоги фракція БЮТ розцінює як вихід фракцій НУ-НС та Блоку Литвина зі складу коаліції.

«Саме це і дало підставу головуючому зробити таке оголошення, яке він зробив», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

На його думку, В.ЛИТВИН не мав жодних правових підстав оголошувати про розвал коаліції.