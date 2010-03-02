У Януковича хочуть переглянути умови членства України у СОТ

Перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА вважає за необхідне переглянути умови членства України у Світовій організації торгівлі (СОТ). Про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV.

«Зараз, на думку багатьох експертів, шлях щодо перегляду окремих умов не закрито. Я не можу дати повну гарантію, що Україна зможе їх переглянути, – це питання переговорів, але я впевнена, що такі спроби обов`язково треба робити», - сказала І.АКІМОВА, не уточнивши, якого роду коригування умов необхідно проводити.

Вона відзначила, що Україна, як член СОТ, має надати допомогу при вступі до цієї організації іншим країнам – членам Союзу Незалежних Держав (Росія, Білорусь, Казахстан). Членство цих країн у СОТ, переконана перший заступник глави АП, полегшить умови налагодження Україною економічного співробітництва з ними.

Також І.АКІМОВА ще раз заявила, що сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не має планів щодо приєднанню до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану в будь-якій формі. «Я абсолютно, з чистою совістю і відповідально заявляю, що цієї ідеї він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) ніколи не висловлював і не мав на увазі…Ми прекрасно розуміємо, що приєднання до Митного союзу зараз України, яка вже є членом СОТ, практично неможливо. Адже середні митні ставки в Україні приблизно 5,5% в Росії – понад 10%, а саме ця база має розглядатися у Митному союзі за наполяганням Росії», - відзначив І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. Україна 16 травня 2008 року стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі.