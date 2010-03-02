Єфремов каже, що нова більшість вже є

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що у Верховній Раді є достатня кількість депутатів, які можуть сформувати нову коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я можу сказати так, що на сьогоднішній день проглядається більшість, яка в змозі створити коаліцію в парламенті, і точно є більшість, яка зможе проголосувати за висловлення недовіри уряду», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, оголошення про припинення існуючої коаліції – це перший крок до створення нового формату більшості у ВР.

Разом із тим перший заступник керівника фракції Партії регіонів вважає, що до закінчення переговорів про створення коаліції не слід обнародувати інформацію про учасників процесу.

«Некоректно називати групи чи народних депутатів до того часу, поки не буде остаточно ухвалене рішення та підписані документи», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, це суперечить правилам переговорів.