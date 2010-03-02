Луценко сплутав Азарова з Януковичем «за Фрейдом»

Лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що нова коаліція буде формуватись на антиконституційних засадах із залученням так званої групи депутатів «Незалежних».

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що за його інформацією проект коаліційної угоди запропонований фракцією комуністів та Блоку Литвина.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО стверджує, що до цієї коаліції також планується залучити «міфічну, невідому фракцію «Незалежних». «Очевидно, йде мова про створення в антиконституційний спосіб фракції з депутатів, які зраджують блокову угоду НУ-НС, яка виключала, як відомо, співпрацю з Партією регіонів. І з цією штучно створеною групою буде створена коаліція під того прем’єра, який буде найбільш зручніший для пана АЗАРОВА, вірніше ЯНУКОВИЧА», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що сплутав прізвища Віктора ЯНУКОВИЧА і Миколи АЗАРОВА, «мабуть, по Фрейду».

Ю.ЛУЦЕНКО передбачає, що основою групи «Незалежні» буде партія «Єдиний центр», а до них будуть долучатися «ті, хто вважає за можливе зробити такий політичний фінт, такий антиконституційний захід з числа перебіжчиків з НУ-НСу та БЮТ».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що не може зараз сказати, як це буде оформлено юридично.