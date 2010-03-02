Тимошенко каже, що сьогодні зруйнували останню барикаду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про незаконність розпуску демократичної коаліції в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні у Верховній Раді незаконно було зруйновано демократичну коаліцію. Я можу сказати, що після сфальшованих президентських виборів і після чіткої концентрованої антидемократичної, антиукраїнської політики ЯНУКОВИЧА в України залишались демократична коаліція і демократичний уряд, які могли стати на перешкоді всім тим діям, які недопустимі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що оголошення про розвал демократичної коаліції стане історичною відповідальністю фракцій Блоку Литвина і НУ-НС.

«Це була по суті остання барикада, яку варто було захищати, якщо ми хотіли захищати незалежність, суверенітет, силу і європейський розвиток нашої країни», - вважає вона.

«Я думаю, що це дійсно історична відповідальність. Далі буде чітко зрозуміло, що Україна втратила, від чого Україна не зможе захиститися і які виклики для України не можуть бути зупинені саме тому, що зруйнували останню фортецю, останню барикаду захисту всього українського», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.