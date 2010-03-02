Герман помітила палаючий погляд Тимошенко

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН висловлює сумнів, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО може очолити національно-демократичні сили України.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв’ю УНІАН, коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) чіплялася за владу судорожно і з усіх сил. Але її час минув. І чергова екзальтована заява без п’яти хвилин екс-прем’єра, ілюстрована палаючим поглядом, стало лише нудним рефреном – ані враження, ані зацікавленості», - сказала заступник глави Адміністрації Президента.

Водночас Г.ГЕРМАН відзначила, що Ю.ТИМОШЕНКО так і не змогла гідно і вчасно піти з влади.

«Ю.ТИМОШЕНКО у черговий раз оголосила себе лідером демократичних сил, такі і не з’ясувавши для себе за минулі п’ять років, що таке демократія», - зазначила політик.

Г.ГЕРМАН також звернула увагу, що «відкарбувавши свою промову, Ю.ТИМОШЕНКО поспіхом покинула залу, не зустрівшись з журналістами».

Як також переконана заступник глави Адміністрації Президента, у Ю.ТИМОШЕНКО немає шансів залишитися на посту прем’єр-міністра, а також очолити національно-демократичні сили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір очолити процес об’єднання націонал-патріотичних сил навколо національних цінностей.

«Я думаю фальші ми ще побачимо дуже багато, але в цій фальші я хочу, щоб щось залишалося справжнім. А справжнім залишиться об’єднана демократична команда і справжнім залишиться моє лідерство в цій демократичній команді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає першочерговим завданням для себе - об’єднання націонал-патріотичних сил. «Далі нам потрібно гуртувати ті політичні сили, тих політиків, народних депутатів, ту громадськість, яка сьогодні усвідомлює, який небезпечний період починається для України», - додала вона.