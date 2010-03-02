Янукович передумав зустрічатися з Литвином

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні не планує зустрічатися з керівництвом парламенту та лідерами фракцій.

Про це УНІАН повідомило джерело у ВР.

За словами співрозмовника агентства, на даний час керівництво парламенту перебуває на своїх робочих місцях.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні планувалася зустріч В.ЯНУКОВИЧА з лідерами фракцій та керівництвом ВР о 15.00. У той же час, віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО повідомив, що ні він, ні керівництво фракції БЮТ не отримували жодного запрошення на цю зустріч.

Як стало відомо УНІАН, станом на 15.30 Президент України В.ЯНУКОВИЧ продовжує зустріч із послом Росії в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ.

Наразі, як зазначають співробітники Адміністрації Президента, на даний момент у робочому графіку глави держави зустріч із керівниками парламентських фракцій не передбачена.