Херсонський губернатор подав у відставку

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ написав заяву про припинення своїх посадових повноважень.

Про це Б.СІЛЕНКОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

"Те, що я обіцяв, я зробив. Заяву у частині припинення моїх повноважень написано", - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Проте, за його словами, швидкої зміни губернатора Херсонської області не буде.

"Я думаю, що цього найближчими днями не буде, тому що ви бачите, що у Верховній Раді ніяк не можуть розібратися з урядом", - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Він також пояснив, що Херсонська ОДА підготувала до передачі новому керівництву звіт про стан справ в області.

"Облдержадміністрація підбила підсумки, і ми теж готові передати свої повноваження і зафіксувати, в якому стані ми передаємо Херсонську область. Щоб потім не було питань", - сказав Б.СІЛЕНКОВ.