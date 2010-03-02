Тимошенко: все буде несправжнім, все буде сфальшованим

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що нова коаліція буде створення з порушенням Конституції і використанням фальсифікацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Є певна кількість подій, які вже можна характеризувати й аналізувати: сфальшовані вибори Президента – раз, друге – сфальшований розпуск коаліції сьогодні, я думаю, найближчими днями ми побачимо сфальшовано створену коаліцію всупереч Конституції і законам України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, фальсифікації стануть головною ознакою діяльності нової влади в Україні. «Все буде несправжнім, все буде сфальшованим. Так само несправжнім і сфальшованим, як учора виглядав завчений напам’ять шлях до Європейського Союзу», - додала Ю.ТИМОШЕНКО, натякаючи на заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які він зробив напередодні під час візиту до Брюсселю.

Вона також зазначила, що зараз команда нового Президента намагається повернути у свою власність низку стратегічних об’єктів, які завдяки її уряду були повернуті у державну власність. «Нам не треба далеко ходити, тому що вже вчора на засіданні уряду ми цю політику розбирали, тому що вже вчора Генеральна прокуратура, Служба безпеки України своїми незаконними рішеннями призупинила повернення державі всіх об’єктів титанової галузі. Ми на засіданні уряду вже аналізували цю політику ЯНУКОВИЧА, тому що саме вчора, ще не зайшовши в урядові кабінети, вони почали назад забирати собі те, що мені, як прем’єр-міністру, вдалося повернути державі», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вчора ми вже боролися з рейдерськими захопленнями, і тому говорити про те, що така політика, яка зараз почалася, призведе до того, що наша країна зміцнить демократію, абсолютно не доводиться», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.