У Кириленка кажуть, що Ульянченко їм - ніхто

Інформація деяких ЗМІ про те, що група «За Україну!» проводить зустріч із екс-головою секретаріату президента Вірою Ульянченко, не відповідає дійсності.

Про це повідомив член депутатської групи «За Україну!» Іван Стойко.

«Депутатська група «За Україну!» проводить свої засідання в парламенті, де ухвалює консолідовані рішення як щодо підтримки питань порядку денного, так і політичні рішення», - цитує слова депутата сайт політичної сили.

Іван Стойко також наголосив, що депутатська група «За Україну!» не буде брати участь у жодних підкилимних ігрищах. «Ми неодноразово заявляли, що не підемо в коаліцію з Партією регіонів. Це наша позиція», - сказав політик.

Від також зазначив, що Віра Ульянченко не має жодного відношення до депутатської групи «За Україну!».