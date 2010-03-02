У Кириленка кажуть, що Ульянченко їм - ніхто
17:27, 02 березня 2010Політика
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«За Україну!» не бере участі у підкилимних ігрищах»
|Іван СТОЙКО
Про це повідомив член депутатської групи «За Україну!» Іван Стойко.
«Депутатська група «За Україну!» проводить свої засідання в парламенті, де ухвалює консолідовані рішення як щодо підтримки питань порядку денного, так і політичні рішення», - цитує слова депутата сайт політичної сили.
Іван Стойко також наголосив, що депутатська група «За Україну!» не буде брати участь у жодних підкилимних ігрищах. «Ми неодноразово заявляли, що не підемо в коаліцію з Партією регіонів. Це наша позиція», - сказав політик.
Від також зазначив, що Віра Ульянченко не має жодного відношення до депутатської групи «За Україну!».
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