Одеські священики просять Гурвіца відмінити День сміху

Відмінити або перенести святкування першоквітневої Гуморини-2010 «у зв`язку зі святкуванням 4 квітня Великодня» – з такою пропозицією звернувся сьогодні до мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА глава місцевої єпархії УПЦ Московського патріархату митрополит АГАФАНГЕЛ.

Як зазначається у відкритому листі, розміщеному на офіційному сайті єпархії, «обурення» і «прямий виклик святій православній вірі» викликає у духівництва Одеси проведення «дня сміху», що супроводжується «масовими гуляннями» і «галасливими концертами» у період Страсної седмиці».

«Віруючі не дають мені спокою, щодня сотні людей приходять з проханням: зробити все можливе, щоб не затьмарити Хресний шлях і страждання Христа», - говориться у зверненні глави єпархії.

«Задля уникнення масових акцій протесту з боку православної громадськості» автор листа просить «відмінити в 2010 році проведення «дня сміху» в Одесі, або, якщо це не представляється можливим, принаймні, перенести цей захід на пасхальні дні».

Як відомо, в Одесі багато років поспіль проводять Гуморину 1 квітня – в День сміху. Цього року 1 квітня припадає на Страсну седмицю, зокрема, на Чистий четвер.