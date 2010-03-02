У Вінського вимагають негайно призначити дату місцевих виборів

Не порушувати Конституцію та негайно призначити дату місцевих виборів вимагали сьогодні у депутатів представники партії «Народна влада» у рамках всеукраїнської акції «Всю владу – НОВИМ Радам!».

Активісти партії пікетували Верховну Раду України, а також провели мітинги в усіх регіонах країни.

На мітингу біля парламенту заступник голови партії, керівник Київської міської організації партії Сергій Карпенко підкреслив: «Місцеві Ради, обрані на виборах 26 березня 2006 року, отримали свій мандат на чотири роки. А це означає, що вже з 27 березня 2010 року, через кілька тижнів, їхня легітимність буде неповноцінною. Тому навіть проведення виборів 30 травня було би порушенням букви Конституції, а намагання відстрочити вибори на півроку чи й на рік є цинічним знущанням з Основного Закону».

Лідер столичних народників нагадав, що «на останніх президентських виборах уп’ятеро більше киян проголосували «проти всіх», а, значить, висловили свою чітку позицію проти виборів без вибору».

«Дві третини населення не підтримує нинішню владу, і це досить скоро проявиться в дії, і перш за все на виборах місцевих рад всіх рівнів», - висловив переконаність Карпенко.

Зі свого боку, заступник голови партії «Народна влада», народний депутат України Геннадій Задирко заявив, що прийнята Верховною Радою постанова про скасування виборів – безпрецедентна. «Ми оскаржуємо скасування місцевих виборів у Київському Адміністративному суді, а також вже розпочали збір підписів у Верховній Раді для звернення до Конституційного Суду на предмет конституційності постанови про скасування виборів 30 травня 2010 року. Згідно з законодавством України, нам потрібно зібрати 45 підписів народних депутатів, які ми плануємо отримати вже на цьому тижні», - повідомив він.

За словами народного депутата, зараз уже місцеві вибори провести 30 травня неможливо через брак часу для встановлених законом термінів для їх підготовки, тому дата 27 червня, запропонована народними депутатами від партії «Народна влада» у відповідному проекті постанови, є оптимальною.

Учасники мітингу ухвалили резолюцію із закликом до Верховної Ради України не порушувати Конституцію і не узурпувати владу та негайно призначити дату місцевих виборів. Документ було передано голові ВРУ Володимиру Литвину та Президенту України Віктору Януковичу.

«Ми, народники, вимагаємо визнати постанову Верховної Ради від 16 лютого 2010 року №1889 – VI, що скасовує проведення місцевих виборів 30 травня цього року, такою, що не відповідає Конституції України, і скасувати її.», - сказано в резолюції.

Партія «Народна влада» також вимагає негайно розглянути та прийняти проект постанови, внесений народними депутатами України–членами партії «Народна влада» Геннадієм Задирком та Володимиром Каплієнком про призначення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року.

У разі невиконання цих вимог партія «Народна влада» залишає за собою право на організацію та проведення будь-яких не заборонених законом акцій протесту та громадянської непокори проти спроб узурпації влади кланово-олігархічними партіями та блоками, представленими у Верховній Раді України.

Резолюції з аналогічними вимогами були ухвалені також на мітингах, які відбулися в регіонах, після чого їх було відправлено на адресу Верховної Ради України та Президенту України.

В акції протесту проти скасування місцевих виборів, яка відбулася біля будівлі Верховної Ради України, взяли участь близько 200 активістів «Народної влади» і прихильників партії.

Акцію Київської міської організації партії «Народна влада» підтримали: Громадська кампанія «Форум порятунку Києва», Всеукраїнська громадська організація «Третя республіка», Громадське об’єднання «Спілка брутально ошуканих громадян» та Центр захисту прав людини «Свобода».