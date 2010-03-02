Янукович велів Тимошенко підготувати його візит до Москви

17:54, 02 березня 2010
Політика
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Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив план заходів з підготовки свого робочого візиту до Російської Федерації .

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Президент доручив Кабінету Міністрів забезпечити виконання зазначеного плану заходів.

Як повідомлялось, В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Росію з робочим візитом у п’ятницю, 5 березня.

 

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