Янукович велів Тимошенко підготувати його візит до Москви
17:54, 02 березня 2010Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив план заходів з підготовки свого робочого візиту до Російської Федерації .
Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.
Президент доручив Кабінету Міністрів забезпечити виконання зазначеного плану заходів.
Як повідомлялось, В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Росію з робочим візитом у п’ятницю, 5 березня.
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