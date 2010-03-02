Якби референдум про вступ до НАТО відбувся зараз (опитування)

Якби референдум щодо членства в НАТО відбувся у грудні 2009 року, більшість громадян України (60%) проголосували б “проти” вступу до Альянсу.

Про це свідчать результати соціологічного опитування “Зовнішньополітичні орієнтації населення України”, представлені на прес-конференції у вівторок.

“За” вступ до НАТО проголосувало б 21% опитаних, 19% ще не визначились. Участь у референдумі взяли б 60% громадян України, що істотно менше, ніж під час аналогічного опитування у березні 2008 року (68%).

Членство в НАТО переважно підтримують жителі Західного регіону (“за” вступ - 40,5%, “проти” - 24%). Переважно не підтримують вступ до НАТО жителі Центру й Північного Сходу (“за” -37%, “проти” – 50%), Півдня і Південного Сходу (“за” - 14%, “проти” - 69%), у регіоні Донбасу й Криму (“за” - 4%, “проти” - 94%).

Соціологічне опитування проведене Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” з 12 по 26 грудня 2009 року.

Всього було опитано 2010 респондентів за загальнонаціональною вибіркою, репрезентованою за такими характеристиками, як стать, вік, освіта, тип та регіон проживання. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.