Мер Донецька: чому я мушу виправдовуватися за парламент?

Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО «вкрай негативно» ставиться до рішення Верховної Ради про скасування виборів до місцевих органів влади, проведення яких було призначено на 30 травня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Вкрай негативно ставлюся. Оскільки не можна робити міського голову та органи місцевого самоврядування заручниками ситуації, в яку вони потрапляють, - сказав О.ЛУК`ЯНЧЕНКО. - Чому я повинен виправдовуватися, що хтось переніс вибори?! Закон є закон. Якщо можете, то потрібно називати дату, коли ці вибори відбудуться».

Уточнюючи на прохання журналістів, перед ким йому доводиться виправдовуватися, мер сказав, що деякі громадські організації міста вже ставлять питання про легітимність його перебування на цій посаді. «Сьогодні в нас дуже активні громадські організації, нові, які являють собою дві, три або чотири людини, які постійно пишуть. Вони стурбовані легітимністю міського голови», - заявив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада України визнала такою, що втратила чинність, постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року. Разом із тим ВР поки не призначила нову дату їх проведення.