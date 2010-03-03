Жванія заявив, що голосуватиме за відставку Тимошенко

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Давид ЖВАНІЯ має намір голосувати за висловлення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-службі Д.ЖВАНІЇ.

«Я заявляю, що завтра я буду голосувати за відставку уряду», - сказав він, спрогнозувавши, що це голосування буде результативним.

Народний депутат пояснив, що де-факто коаліції не існує.

«Прем’єр пішла в опозицію, заявивши, що не буде працювати з чинним Президентом. В парламенті у нас немає 226 голосів. В теперішній економічній ситуації займатися війною, яка доведе країну до катастрофи, ніхто не має права. Кожен втрачений день – це самогубство для держави», - пояснив Д.ЖВАНІЯ свою позицію.

Відповідаючи на питання щодо перспективи входження фракції НУ-НС до складу коаліції з Партією регіонів, Д.ЖВАНІЯ наголосив: «НУ-НС ніколи не піде на порушення Конституції. Ми будемо ухвалювати рішення лише фракцією, консолідовано». «Проводячи консультації з усіма фракціями, ми висунули свої умови. Якщо нам вдасться відстояти свої принципи і програмні засади, з якими ми йшли на вибори 2007 року, враховуючи теперішні реалії, якщо ми отримаємо свого прем’єра і можливість реально впливати на політику, щоб вивести країну з кризи, то наш виборець не зрозуміє, чому ми не пройшли цей шлях, - зауважив він. – Якщо ж на наші умови не пристануть, ми завжди готові до виборів».