Фракція Литвина голосуватиме за відставку
10:01, 03 березня 2010Політика
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Знову буде група 239?
Фракція Блоку Литвина голосуватиме за відставку уряду.
Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.
За словами джерела, загалом за відставку Кабінету міністрів може проголосувати 239 народних депутатів.
При цьому джерело пожартувало, що тоді можуть виникнути паралелі із групою 239 (Як відомо, у 2006 році саме стільки депутатів увійшли до складу коаліції за участю Партії регіонів, КПУ та СПУ – УНІАН).
Водночас в кулуарах парламенту немає народних депутатів із фракції Блоку Литвина.
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