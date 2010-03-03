Фракція Литвина голосуватиме за відставку

Фракція Блоку Литвина голосуватиме за відставку уряду.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.

За словами джерела, загалом за відставку Кабінету міністрів може проголосувати 239 народних депутатів.

При цьому джерело пожартувало, що тоді можуть виникнути паралелі із групою 239 (Як відомо, у 2006 році саме стільки депутатів увійшли до складу коаліції за участю Партії регіонів, КПУ та СПУ – УНІАН).

Водночас в кулуарах парламенту немає народних депутатів із фракції Блоку Литвина.