У ПР підтвердили, що Янукович кличе до себе лідерів фракцій
14:08, 03 березня 2010Політика
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Єфремов: запросили всіх
Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ підтвердив, що сьогодні о 15-й годині в Адміністрації Президента розпочнеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з лідерами фракцій парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.
За його словами, запрошені усі керівники фракцій.
На уточнююче запитання журналістів, чи може бути під час зустрічі досягнута домовленість щодо створення нової коаліції у Верховній Раді, О.ЄФРЕМОВ сказав, що якщо буде така домовленість, «то ви про це дізнаєтеся».
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