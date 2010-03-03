У ПР підтвердили, що Янукович кличе до себе лідерів фракцій

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ підтвердив, що сьогодні о 15-й годині в Адміністрації Президента розпочнеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з лідерами фракцій парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

За його словами, запрошені усі керівники фракцій.

На уточнююче запитання журналістів, чи може бути під час зустрічі досягнута домовленість щодо створення нової коаліції у Верховній Раді, О.ЄФРЕМОВ сказав, що якщо буде така домовленість, «то ви про це дізнаєтеся».