Хто з нардепів голосував за відставку Тимошенко (прізвища)

За резолюцію недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО проголосували 7 народних депутатів - членів фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, підтримали висловлення недовіри уряду депутати від БЮТ Віталій БАРВІНЕНКО, Геннадій ЗАДИРКО, Володимир КАПЛІЄНКО, Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, Ігор САВЧЕНКО, Юрій ПОЛУНЄЄВ та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО. Картки інших народних депутатів були висунуті з ячейок для голосування.

Крім того, за відставку уряду проголосували 15 народних депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, а саме: Віктор ШЕМЧУК, Віктор ТОПОЛОВ, Іван ПЛЮЩ, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Олександр СЛОБОДЯН, Володимир ПОЛЯЧЕНКО, Василь ПЕТЬОВКА, Леся ОРОБЕЦЬ, Ігор ПАЛИЦЯ, Ігор КРІЛЬ, Олександр КЛИМЕНКО, Давид ЖВАНІЯ, Станіслав ДОВГИЙ, Юрій БУТ, Сергій ВАСИЛЕНКО.

Також за резолюцію проголосували 19 з 20 членів фракції Блоку Литвина. Не голосував голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Крім того, «за» проголосували троє позафракційних депутатів - Василь КИСЕЛЬОВ, Інна БОГОСЛОВСЬКА та Ігор РИБАКОВ.

Депутати від Партії регіонів і КПУ в повному складі підтримали резолюцію.