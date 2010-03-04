У БЮТ уже міркують, чи не зайві 150 нардепів у Раді

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО впевнений у необхідності скоротити кількість народних депутатів із 450 до 300.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час виступу на Міжнародній конференції «Європейські парламентські традиції та українські реалії» у Києві.

М.ТОМЕНКО зазначив, що розмова про необхідність скоротити Верховну Раду до 300 депутатів ведеться вже не перший рік. «Нам потрібно піти на цей непопулярний крок, який вже давно обговорюється, та прийняти рішення про скорочення депутатського корпусу парламенту», - зазначив віце-спікер.

Також М.ТОМЕНКО нагадав, що зареєстрував у ВР законопроект, в якому пропонує скоротити кількісний склад обласних, міських, сільських, селищних та районних рад більш як на 60 тис. депутатів.

Загалом, підкреслив М.ТОМЕНКО, сьогодні головним завданням громадськості, експертів та аналітиків повинна бути допомога парламенту в підготовці оптимального виборчого законодавства до виборів в органи місцевого самоврядування та Верховної Ради.

На думку заступника голови ВР, для цього є дві головні причини. «Об’єктивна причина – це те, що в Україні відсутній професійний та відповідальний депутатський корпус, як в системі місцевого самоврядування, так і у Верховній Раді. Суб’єктивна, але не менш важлива, – той факт, що за будь-яких обставин ближчим часом відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування та існує висока вірогідність дострокових парламентських виборів», - пояснив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО наголосив, що не можна повторювати помилку дострокових парламентських виборів 2007 р., коли корупцію у парламенті вирішили ще раз побороти виборами за закритими партійними списками. «Вибори в Україні корисні лише коли вони пройдуть на новій демократичній основі», - сказав він.

Також М.ТОМЕНКО підтримав пропозиції про те, що в цьому році треба провести низку просвітницьких заходів до 20-річчя з дня створення сучасного українського парламенту, що дасть можливість з одного боку покращити роботу Верховної Ради та депутатського корпусу України загалом, а з іншого – роз’яснити суть та завдання інститутів парламентаризму.