У НУ-НС підрахували потенційні голоси за коаліцію

Народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ГРИМЧАК стверджує, що коаліційну угоду готові підписати 25 депутатів від НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами Ю.ГРИМЧАКА, з ним також вели переговори щодо входження в коаліцію.

«Я був одним з тих людей, з ким велися такі переговори, вмовляння, деякі різні пропозиції, хоча, наскільки я розумію, я був майже останнім з тих, з ким ці перемовини велися», - зауважив він.

При цьому Ю.ГРИМЧАК відмовився назвати прізвища людей, які вели з ним переговори.

Ю.ГРИМЧАК зазначив, що йому продемонстрували список з підписами народних депутатів від НУ-НС.

За словами депутата, оскільки має добру зорову пам’ять, він цей список запам’ятав.

На прес-конференції журналістам продемонстрували нібито додаток до коаліційної угоди між фракціями Партії регіонів та НУ-НС, у якому були прізвища 25 народних депутатів, але у списку не було їхніх підписів. Так, згідно зі списком, до коаліції мають намір увійти: Оксана БІЛОЗІР, Юрій БУТ, Сергій ВАСИЛЕНКО, Андрій ДАВИДЕНКО, Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, Ярослав ДЖОДЖИК, Станіслав ДОВГИЙ, Давид ЖВАНІЯ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Олександр КЛИМЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Ігор КРІЛЬ, Микола МАРТИНЕНКО, Анатолій МАТВІЄНКО, Віктор МАТЧУК, Леся ОРОБЕЦЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Іван ПЛЮЩ, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Володимир ПОЛЯЧЕНКО, Олександр СЛОБОДЯН, Віктор ТОПОЛОВ, Віктор ШЕМЧУК, Петро ЮЩЕНКО та Арсеній ЯЦЕНЮК.

Водночас Ю.ГРИМЧАК зазначив, що коаліційною угодою не передбачено «жодних ідеологічних, посадових, моральних чи матеріальних зацікавленостей депутатів». «Це, мабуть, неправильно, бо було декларовано, що будуть якісь ідеологічні засади створення такої коаліції», - зазначив він.

Разом зі тим він сказав, що співчуває цим депутатам, які «заплямували свої імена», оскільки вони, по суті, не потрібні Партії регіонів, бо рішення про входження до коаліції фракція НУ-НС не ухвалювала. Ю.ГРИМЧАК вважає, що у цій ситуації Партія регіонів діяла за правилом: «Лоха развести не грех». Він вважає, що Партія регіонів збирає окремих депутатів для того, щоб створити коаліцію неконституційним шляхом.

У свою чергу, коментуючи цю заяву Ю.ГРИМЧАКА, перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не спростував, але й не підтвердив інформацію про існування 25 підписів народних депутатів від НУ-НС під проектом коаліційної угоди. Він не виключив, що це «якийсь підпільний папір».