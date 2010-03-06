Тимошенко вбачає у діях Януковича спробу порушити Конституцію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вбачає у діях Президента Віктора ЯНУКОВИЧА спробу порушити Конституцію.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.

Порушення Конституції, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, може статися при формуванні коаліції, яку сьогодні намагаються створити не на базі фракцій, а на основі підписів окремих депутатів.

На її переконання, цей процес відбувається "з благословення" В.ЯНУКОВИЧА і підтримується головою Верховної Ради Володимиром Литвином, який, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, незаконно оголосив про відсутність коаліції, тоді як жодна фракція не вийшла з її складу.

«Я можу сказати, що ніколи жоден Президент так не починав. Це дуже поганий початок. Якщо Президент починає з того, що просто відкидає Конституцію, то як він може бути гарантом (Конституції)?» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона заявила, що боротиметься з порушеннями законів і Конституції стільки, на скільки у неї вистачить сил.