Тимошенко розповіла про свій перший крок в опозиції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що готова працювати над помилками і виправляти їх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі програми Шустер Live.

"Доки політик не навчиться визнавати свої помилки, він ніколи не рухатиметься вперед. Я готова визнавати помилки, готова проводити роботу над помилками і готова виправляти все, що було не так, як слід", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що першим її кроком в опозиції буде об`єднання демократичних сил. "Я об`єднаю в опозицію всі демократичні сили. Я зроблю для цього все, що в моїх силах", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона сказала, що 9 березня в Шевченківські дні збирає всіх людей, які мають силу і волю разом працювати в опозиції.

Також вона наголосила, що робитиме все можливе, щоб ухвалювалися необхідні країні закони.