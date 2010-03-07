У БЮТ заявляють, що не можуть впливати на формування нового уряду

Народний депутат від БЮТ Антон ЯЦЕНКО повідомив, що не має можливості впливати на кадрові призначення в новому уряді, зокрема і на призначення Василя ЦУШКА на посаду міністра економіки.

Про це А.ЯЦЕНКО сказав УНІАН, коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що нібито він і ще ряд депутатів лобіює кандидатуру В.ЦУШКА на посаду міністра економіки України.

«Коли два роки тому формувалася демократична коаліція, куди я входив, я навіть тоді не впливав на процес призначення міністрів. Як же сьогодні, перебуваючи в опозиції, я можу впливати на формування уряду?». «Це чиста маячня, - зазначив А.ЯЦЕНКО. - Очевидно, хтось поширює подібну «утку» для якихось своїх цілей».

«Я – в опозиції. Я не беру участь у формуванні коаліції і, відповідно, не можу брати участі у формуванні уряду», - підкреслив А.ЯЦЕНКО і пожартував: «Та й кому може знадобитися посада міністра економіки в умовах економічної кризи. Тільки камікадзе».