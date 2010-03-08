Тимошенко завтра збирає мітинг
14:13, 08 березня 2010Політика
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Біля пам`ятника Шевченку
9 березня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистому мітингу біля пам`ятника Тарасові Шевченку в Києві.
Цього року Україна відзначатиме 196-у річницю від дня народження Великого Кобзаря.
Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лідер БЮТ запрошує всі націонал-патріотичні сили взяти участь в мітингу.
Прес-служба БЮТзазначає, що триває акредитація для ЗМІ.
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