Тимошенко завтра збирає мітинг

14:13, 08 березня 2010
Політика
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Біля пам`ятника Шевченку

9 березня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистому мітингу біля пам`ятника Тарасові Шевченку в Києві.

Цього року Україна відзначатиме 196-у річницю від дня народження Великого Кобзаря.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лідер БЮТ запрошує всі націонал-патріотичні сили взяти участь в мітингу.

Прес-служба БЮТзазначає, що триває акредитація для ЗМІ.

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