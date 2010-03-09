Адміністрація Януковича хоче звільнити половину заступників Черновецького?

У київській мерії незабаром на ключових посадах можуть з’явитися нові люди, а багато заступників мера після формування Кабінету Міністрів скоротять, повідомляє «Сегодня».

Як стало відомо виданню, в Адміністрації Президента готується новий штатний розклад для КМДА. За словами джерела в АП, кількість заступників хочуть переполовинити. Нагадаємо, новий президент України значно скоротив витрати на утримання свого апарату, аналогічну роботу він збирається провести і в Києві.

Зараз у мера Києва 16 заступників, з яких чотири перших, - Денис Басс, Анатолій Голубченко, Ірена Кільчицька і Євген Червоненко. Кожен заступник одержує 12-18 тис. гривень на місяць, тобто у результаті приблизно 2-3 млн. грн на рік. Крім того, обов’язки заступників голів частково перетинаються.