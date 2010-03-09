Тимошенко вважає Януковича спадкоємцем ідеології малоросійства

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ є спадкоємцем ідеології малоросійства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на віче народно-патріотичних сил України, яке відбувається у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

«Я думаю, що не можна допускати тих поганих традицій, коли можна робити що завгодно, але потім з’їздити до Канева і, по суті, отримати собі індульгенцію. Не треба такого обману. Я думаю, що якраз такі люди і є достойними спадкоємцями недолугого малоросіянства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи заплановану поїздку В.ЯНУКОВИЧА до Канева.

За її словами, проти таких «землячків» боровся Тарас Шевченко. «Їх він засуджував, як зрадників свого народу. Вони не думають про інтереси ваші, країни, про те, як покращити життя України. Для них завдання номер один – змінити все те, що вдалося зробити нам для зміцнення України», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що новий Президент України сприймає владу через “решето власних інтересів”. “Кожною своєю дією, кожною своєю думкою він проти всього українського. Так навіщо така неправда? Навіщо їздити в такі святі місця, щоб прикривати політику, яка робить це і працює проти України?”, - запитала вона.

Саме тому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, усі народно-патріотичні сили мають об’єднатися і протистояти такій новій владі в Україні.