Янукович назвав Шевченка «унікальним планетарним явищем»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив шану геніальному українському поету Тарасу Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі в Каневі на Чернечій горі після покладання квітів до могили поета.

В.ЯНУКОВИЧ назвав Т.Шевченка «духовним небом України та унікальним планетарним мистецьким явищем, аналогів якого немає у світовій літературі». «Тарас Шевченко підніс українську літературну мову до рівня найрозвиненіших мов світу, і своєю творчістю, що зросла з народного кореню, демократизував європейську і світову літературу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент високо оцінив художній талант Т.Шевченка. «Найталановитіший, найблагорозумніший серед людей, абсолютно геніальний поет - так сказав про Шевченка Іван Бунін», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що Т.Шевченко є найбільшим народним поетом з усіх поетів світу.