Янукович заявляє, що українська мова буде єдиною державною
13:03, 09 березня 2010Політика
10473 0
Буде також запроваджено Європейську хартію
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українська мова буде єдиною державною мовою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії вручення Шевченківських премій у Каневі на Чернічій горі.
«В Україні буде розвиватись українська мова як єдина державна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Крім того, за його словами, в Україні в обов’язковому порядку буде запроваджено Європейську хартію регіональних мов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter